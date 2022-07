Olivia Adriaco (Vidéo Gag) : Sa nouvelle vie surprenante loin de Paris et de la télévision

Qui se souvient d'Olivia Adriaco ? Elle a longtemps été animatrice star de M6 et de TF1 dans les années 90 et 2000 avec des émissions comme Hot Forme, Dance Machine Club, Belle et Zen et, bien sûr, Vidéo Gag qu'elle a co animé avec Bernard Montiel et Sébastien Folin entre 2000 et 2008. Voilà plus de dix ans que la belle blonde de 56 ans a quitté le petit écran pour changer de vie loin de Paris. C'est la raison de son apparition dans le documentaire Que sont devenues les stars des années 2000 ? diffusé sur TFX vendredi 8 juillet et présenté par Karine Ferri.

À quoi ressemble donc la nouvelle vie d'Olivia Adriaco ? Et bien cela peut surprendre mais l'ex-animatrice, passionnée par le domaine des plantes et de la nature, travaille désormais en tant qu'architecte paysagiste au Pays basque. Pour cela, elle est retournée sur les bancs de l'école mais plutôt par correspondance et ce, pendant trois ans. "Je n'ai pu compter que sur moi-même. J'ai vécu dans un petit appartement. Faire des petits boulots, ce n'est pas évident quand vous êtes connue et qu'on vous reconnaît. Heureusement, mes économies m'ont permis de financer la formation", avait confié Olivia Adriaco chez nos confrères de Télé Loisirs en décembre 2021.

"Je me sens extrêmement sereine, ce que je n'étais plus à la télévision"

À l'issue de ces trois ans d'études, Olivia Adriaco a finalement monté sa société Blossom Paysage en 2017 où elle conçoit des jardins pour les particuliers. Un poste peu médiatique mais qui lui permet de gagner sa vie tout autant que lorsqu'elle était animatrice télé. "Je me sens extrêmement sereine, ce que je n'étais plus à la télévision", a-t-elle avoué dans cette même interview à Télé Loisirs. L'ex-animatrice a même déclaré avoir des contacts avec son ex-acolyte Bernard Montiel !

En plus de mener une vie loin de la télé et de l'atmosphère du show business parisien, Olivia Adriaco est une femme et une mère heureuse ! Toutefois, elle s'abstient d'exposer sa vie privée comme elle l'a témoigné dans le documentaire de TFX : "Je ne veux pas discuter sur le sujet parce que c'est un choix. Moi je suis publique mais tout le monde n'a pas envie de l'être". On n'en saura donc pas plus sur l'identité de celui qui partage la vie de la belle blonde !