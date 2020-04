Olivia Cooke (Bates Motel, Ready Player One...) en couple avec Ben Hardy

Les mesures de confinement et d'éloignement social ne sont pas respectées par tous ! La pandémie de coronavirus n'empêche pas des couples de se former. Olivia Cooke et Ben Hardy commencent une nouvelle histoire d'amour et s'embrassent avec tendresse, en pleine rue...

Olivia Cooke et Ben Hardy faisaient l'objet de soupçons depuis le 22 mars 2020. Les deux acteurs anglais de 26 et 29 ans avaient alors été photographiés pendant une promenade dans un parc encore très fréquenté à Londres. Lunettes de soleil sur le nez, Olivia et Ben avaient tenté, sans succès, de profiter incognito d'un après-midi ensoleillé.

Ils ont remis le couvert le lendemain, lundi 23 mars 2020. Cette fois, Olivia Cooke et Ben Hardy marchaient main dans la main dans le quartier de Primrose Hill. Ils se sont même embrassés, alors que les recommandations des autorités sanitaires demandaient de ne plus se saluer en se serrant ou en se faisant la bise, et d'éviter les accolades.

Cette fois, plus de doute : un nouveau couple de stars a vu le jour !