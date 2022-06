Olivier Fogiel submergé par l'émotion, les proches de Frédéric Leclerc-Imhoff réunis dans la douleur

Au début du mois de juin, Marc-Olivier Fogiel avait déjà rendu hommage à Frédéric Leclerc-Imhoff sur l'antenne de BFMTV mais aussi sur Instagram. "Il était très engagé et je suis fier de ses choix " Je me réfugie derrière les mots de la maman de Frédéric. Si ce soir domine l'infinie tristesse, soyons tous fiers de lui. Je pense à sa famille, à ses amis, à Maxime et Oksana et aux journalistes de @BFMTV", avait-il écrit en légende d'un portrait du défunt journaliste. Une semaine plus tard, il lui rendait à nouveau hommage. "Cela fait une semaine aujourd'hui que notre collègue et ami Frédéric Leclerc-Imhoff a été tué en Ukraine, dans un bombardement. Il est mort derrière sa caméra, pour nous informer. Nous pensons très fort à lui, à ses proches, ainsi qu'à son équipe. #FrédéricLeclercImhoff", écrivait-il en légende d'une autre photo.