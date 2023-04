Olivier Gayat (Familles nombreuses) méconnaissable et Soukdavone dans une robe très originale : photo étonnante

Dans Familles nombreuses, la vie en XXL, les téléspectateurs ont appris à connaître les Gayat. Présents dans l'émission de TF1 depuis les tous débuts en 2020, ils exposent volontiers leur quotidien avec tout leur clan, composé de la maman Soukdavone, du papa Olivier et de leurs neuf enfants Mathieu, Olivia, Téo, Chloé, Elsa, Alicia, Rudy, Nolane et Jade, âgés entre 4 et 28 ans.

Devenus populaires au fil du temps, les parents sont naturellement également suivis sur les réseaux sociaux. Olivier Gayat est notamment très actif sur Instagram. C'est par exemple sur cette plateforme qu'il a récemment dévoilé un changement physique de taille. Dimanche 16 avril, le candidat de la Une a fait une nouvelle apparition remarquée. En effet, à l'occasion de l'anniversaire de son mariage avec Soukdavone, il a partagé une photo de leur union. "Aujourd'hui 17 ans de mariage", a-t-il légendé sa publication. Sur l'image, le père de famille apparaît presque méconnaissable, les cheveux encore bruns et doté d'une barbe beaucoup moins fournie qu'aujourd'hui. Pour le look, il avait misé sur un costume dans les tons gris (un poil trop grand pour lui) et d'une sous-veste et cravate bordeaux. De son côté, Soukdavone avait choisi une robe très originale toute rouge accompagnée d'un corset blanc et de gants de la même couleur.