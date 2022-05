Olivier Gayat (Familles Nombreuses) : Panique avec deux de ses enfants, un incident filmé en direct

Certains enfants de la tribu Gayat ont beau avoir quitté le nid familial, ils restent tous très proches les uns des autres. Pour preuve, au cours du week-end, les jeunes Rudy et Jade sont venus dormir chez leur grande soeur Elsa, qui s'est récemment installée avec son compagnon, un rappeur prénommé Salah. Mais la soirée ne s'est pas tout à fait passée comme prévu.

Comme l'a révélé le père du clan de neuf enfants Olivier Gayat, à travers un live Instagram réalisé samedi 21 mai 2022, ses enfants Elsa et Rudy se sont retrouvés bloqués dans la salle de bains. Il s'est donc empressé de rejoindre leur immeuble en pleine nuit pour les aider à trouver une solution. "Le problème, c'est que la porte d'entrée est fermée à clefs, donc on ne peut même pas rentrer. Et en plus, Jade elle dort chez eux, elle dort toute seule la pauvre", a commenté le mari de Soukdavone. Heureusement, la salle de bains de l'appartement possède une fenêtre, ce qui a donné une idée à Olivier Gayat. "Ils n'ont aucune issue pour sortir de la salle de bains, donc là on essaye d'accrocher beaucoup d'habits pour que je leur passe un tournevis, mais c'est au quatrième étage. C'est trop chaud. Ils sont vraiment bloqués tous les deux, ils n'ont pas de poignée, ils n'ont rien. J'espère qu'ils auront assez d'habits", a-t-il continué.

Finalement, le candidat star de Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1) a pu accéder aux vêtements noués bout à bout qui ont formé une corde et a glissé un tournevis dans une poche. "C'est bon. Je le mets dans la poche, je ferme, mais tu montes doucement parce qu'il peut se barrer. Vas-y, BG", a-t-il ensuite adressé à son fils Rudy.