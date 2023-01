Omar Sy : "Il n'est plus dans ma vie", ses confidences inédites sur sa relation avec Fred Testot

Aujourd'hui, les liens semblent rompus entre Omar Sy et Fred Testot. Invitée sur la chaîne YouTube OuiHustle, la star d'Intouchables s'est confiée sur l'état actuel de sa relation avec son ancien compère, avec qui il s'était fait connaître du grand public en duo à partir de 2005 grâce au Service après vente des émissions (programme diffusé à l'époque sur Canal+). Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'est passé par quatre chemins. "Il ne se passe rien. Je ne peux pas te dire mieux, qu'il ne se passe rien", a-t-il d'abord indiqué, avant d'expliquer plus en détails les raisons pour lesquelles leur complicité s'est dégradée.

"Aujourd'hui, on ne se voit plus, parce que le temps a effrité les choses. Je suis parti un an aux Etats-Unis (Où il vit avec son épouse Hélène et leurs enfants Selly, Sabah, Tidiane, Alhadji et Amani-Nour, ndlr). On est passés d'un moment où on se voyait tous les jours, parce qu'on travaillait ensemble, parce que c'était mon binôme, on écrivait, on tournait, on montait ensemble. On était tous les jours ensemble. Quand je suis parti aux Etats-Unis, on a passé un an sans se voir, les coups de fil, les projets que je faisais. La vie a fait que petit à petit, ça s'est un peu effrité".

J'ai appris énormément avec lui

L'ami de M. Pokora s'est notamment rendu compte que c'est avant tout "le travail" qui le "liait" à Fred Testot, "puisqu'à partir du moment où on n'a plus travaillé ensemble, cette amitié s'est effritée", a-t-il ajouté. En revanche, malgré cette situation, "Il y a toujours du respect, de l'amitié et de l'amour" entre eux. "Parce que j'ai vécu avec lui, je l'ai vécu qu'avec lui. Ça le place à un endroit particulier dans mon coeur et dans ma vie. J'ai appris énormément avec lui", a reconnu Omar Sy. D'ailleurs, il n'écarte pas la possibilité de renouer des liens avec lui un jour. "Je le retrouverai peut-être, c'est Dieu qui sait", a-t-il déclaré lors de cet entretien.

Mais pour le moment, "il ne se passe rien, a-t-il assuré. Je ne suis plus dans sa vie, il n'est plus dans la mienne". A noter qu'Omar Sy est actuellement à l'affiche au cinéma, dans Les Tirailleurs, film dans lequel il incarne Bakary Diallo, un père de famille qui s'enrôle dans l'armée française pour rejoindre Thierno (joué par Alassane Diong, ndlr), son fils de 17 ans, qui a été recruté de force.