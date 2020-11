Omar Sy, son personnage de Doudou jugé raciste : il répond et se désole d'une "triste époque"

Nous sommes en 2020 et il existe un pléiade de manières d'être drôle sans offenser personne. Malheureusement pour Omar Sy, son personnage de "Doudou" du SAV a mal vieilli, comme l'ont estimé de nombreux internautes. Accusé de se moquer de sa communauté afin de "faire rire les blancs" dans sa parodie de Doudou d'Aya Nakamura, Omar Sy a répondu à ces attaques sur Twitter. "On est fatiguées de ces imitations des femmes noires en forçant sur l'accent", avait commenté une internaute.

"Doudou. Homme. Chanteur. 10 ans dans le SAV... 2020... triste époque...", a écrit Omar Sy. Une personne lui répond : "Donc au bout de 10 ans il ne sait toujours pas parler correctement français ? Moi ce qui me désole c'est qu'Aya est souvent humiliée dans la presse. Personne ne la soutient ouvertement et ce genre de vidéo n'arrange rien. "

"Cessons de dire des bêtises. Doudou, personnage masculin qui existe depuis 15 ans dans le SAV, qui n'a jamais été là pour moquer. Un hommage ici au titre d'Aya qui s'appelle comme lui + un soutien face à tout ce qu'elle reçoit elle aussi de critiques injustes et malveillantes (...) Je suis libre et la critique ici ne mène à rien à part diviser. Surtout, la vraie vie est ailleurs que sur Twitter et les vraies actions qui changent les choses aussi", a complété Omar Sy, touché par ces commentaires assez virulents.

Ce n'est pas le seul commentaire laissé par Omar Sy sur Twitter. Quand un fan prend sa défense, en expliquant ce qu'était le SAV et qui était Doudou, il répond : "Merci d'offrir un peu de culture à la jeunesse". La pastille SAV des émissions, lancée en 2005, s'est arrêtée en 2012. Phénomène à l'époque, de très nombreuses personnalités sont apparues dans l'émission : de Diam's à Eddy Mitchell en passant par Alain Chabat et Inna Modja.