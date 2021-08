Opération renaissance : Un candidat en couple après sa rupture en plein tournage

Sur cette photo d'officialisation, le couple prend la pose entouré des adorables chiens de Pierre-Yves. "Photo de famille. Grand week-end de présentation officiel... Le pass a l'air d'être délivré par mon cercle proche", écrit-il en légende. En hashtag, il ajoute quelques mots-clés dont un qui ne passe pas inaperçu : "futur mariage" ! Les amoureux ont donc l'intention de se dire "oui" prochainement.

Pas de commentaires sous cette publication, mais déjà de nombreux like de la part notamment de Karine Le Marchand. Tout comme dans L'amour est dans le pré, l'animatrice est restée proche des candidats du programme. C'est ainsi que lorsque Pierre-Yves s'est séparé de son ex-compagnon Romain, il a pu compter sur son soutien. "Pendant le tournage, je me suis séparé de mon conjoint. C'était en plein mois d'août, Karine était en vacances et elle a pris le temps de passer une heure au téléphone avec moi pour me consoler et me donner des conseils. Ça ne sera pas montré parce que ce n'était pas filmé, mais elle a été là pour moi", avait déclaré Pierre-Yves en janvier dernier à nos confrères de TV Mag. Aucun doute, Karine Le Marchand sera invitée au mariage du couple, certainement célébré après celui de Stacy !