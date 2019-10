Ophélie Meunier, Ilona Smet... : Après-midi mode à Roland-Garros avec Lacoste

La Fashion Week de Paris, édition prêt-à-porter printemps-été 2020, s'est achevée le mardi 1er octobre 2019. Ophélie Meunier et Ilona Smet ont attendu le dernier jour de cette folle semaine pour en retrouver la ferveur. Les deux femmes se sont retrouvées à Roland-Garros, lieu du défilé Lacoste.

Chanel, Miu Miu, Lacoste et enfin Louis Vuitton : le programme du 8e et dernier jour de la Fashion Week parisienne était prometteur ! Ophélie Meunier l'a attendu pour réaliser sa première et unique sortie mode de la semaine. La présentatrice télé de 31 ans et nouvelle maman d'un petit garçon (Joseph, né le 14 juin 2019) a honoré l'invitation de Lacoste. La marque au crocodile et sa directrice artistique, Louise Trotter, avaient donné rendez-vous à leurs spectateurs à 16h30 à Roland-Garros.

Comme elle, Ilona Smet s'est rendue sur place. La fille de David Hallyday et Estelle Lefébure portait un pull Lacoste, un minishort en jean et des bottes noires. Pour accessoiriser sa tenue, un sac violet qui lui a valu l'attention et les compliments des photographes présents.