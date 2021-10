Ophélie Meunier maman : adorables photos de son fils Joseph, petite tête blonde très énergique !

"Je vais profiter d'instants familiaux magiques et précieux et je me ferai un grand plaisir de vous retrouver début janvier ! Prenez soin de vous", avait-elle annoncé à ses abonnés en août dernier sur Instagram. En attendant, Ophélie Meunier a confié les commandes de l'émission Zone Interdite à Florence De Soultrait et celles du Journal Inattendu - sa chronique sur RT - à Anaïs Bouton.

Pour rappel, Ophélie Meunier a rencontré son époux en 2015 lors d'un reportage dans le cadre de l'émission Zone Interdite sur Danse avec les stars (dont il supervise la production). Ils se sont mariés au printemps 2018 avant d'accueillir Joseph en juin 2019, puis Valentine en octobre 2021.