Ophélie Meunier : Rares confidences sur ses beaux-fils, deux ados qu'elle n'avait pas prévus

Ophélie Meunier est à l'honneur dans le magazine Paris Match de ce jeudi 23 mars 2022. La présentatrice de Zone Interdite (M6) s'est confiée comme rarement sur sa vie privée. Notamment sur ses beaux-fils, que Mathieu Vergne tient à préserver.

Ophélie Meunier est une bosseuse. Son talent et sa détermination lui ont permis d'avoir une carrière bien remplie. Après avoir été mannequin, elle s'est lancée dans le monde de la télévision en 2013, dans Le Petit Journal. L'année suivante, c'est dans La Nouvelle Edition, toujours sur Canal+, que les téléspectateurs ont pu la suivre, puis dans Le Tube à partir de 2015. Mais à la rentrée 2016, la jeune femme de 35 ans a été recrutée par M6. Et depuis 2016, elle est aux commandes de Zone Interdite. Et son emploi du temps est bien chargé.

Mais pas question pour Ophélie Meunier de sacrifier sa vie privée pour autant. Depuis 2015, elle file le parfait amour avec Mathieu Vergne, un homme qu'elle a épousé en février 2018. Ensemble, ils ont eu deux enfants : Joseph (3 ans) et Valentine (1 an). La présentatrice a su trouver un rythme entre sa vie professionnelle et celle à la maison. "Je ne m'excuse jamais devant Joseph de travailler six jours sur sept. Et il ne m'en veut pas, parce que je lui explique à quel point j'aime mon métier. Je consacre à mes enfants un temps de qualité nécessaire pour qu'ils sentent ma présence. Je n'ai pas de doute sur le fait qu'ils savent que je les aime à en mourir. C'est un équilibre qui tient à peu de choses", a-t-elle confié à nos confrères. Et d'ajouter qu'elle essaie d'être rigoureuse dans le temps qu'elle accorde à son mari, ses enfants, ses amis mais aussi, à elle-même.

Une belle-mère qui en apprend tous les jours

Ophélie Meunier doit également parfois consacrer du temps... à ses beaux-enfants. Car elle en parle rarement, mais Mathieu Vergne a par le passé déjà connu les joies de la paternité. Deux garçons qui sont aujourd'hui ados. "Est-ce que j'avais prévu de me marier avec quelqu'un qui avait déjà deux enfants ? Non ! Puis j'ai accueilli au sein de mon foyer ces deux garçons et ils m'apprennent plein de choses. Les imprévus font grandir. C'est génial, on a une fratrie de quatre, c'est rare de nos jours. Ça va de un an et demi à quinze ans, des âges qui ont des besoins et des rythmes différents. Chacun s'adapte, chacun y met du sien, sinon ça ne marcherait pas", a-t-elle conclu. Une belle famille recomposée en somme.