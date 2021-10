Ophélie Meunier (très) enceinte face à Guillaume Canet et les VIP pour un chic dîner

Elle peut accoucher à tout moment maintenant mais, qu'à cela ne tienne, Ophélie Meunier prend le risque ! La star de M6, enceinte de son deuxième enfant, a ainsi été vue en sortie avec son mari Mathieu Vergne le vendredi 8 octobre 2021, à Paris.

C'est en effet au chic dîner de charité Breitling, pour l'association Premiers de cordée, qu'Ophélie Meunier avait fait le déplacement jusqu'à la Samaritaine, qui a récemment ouvert ses portes après des années de travaux, dans le 1er arrondissement de la capitale. L'animatrice âgée de 33 ans, dont la seconde grossesse avait été annoncée en avril dernier par le magazine Gala - alors qu'elle en était déjà à environ trois mois -, a pris la pose tout sourire dans une longue robe cachant difficilement son baby bump. Est-ce la dernière apparition d'Ophélie avant la naissance de bébé ?

La jolie jeune femme a pu croiser une flopée de people au cours de la soirée. Il fallait compter sur la présence de plusieurs parrains et ambassadeurs de l'association qui oeuvre pour la pratique du sport auprès des plus jeunes, notamment à l'hôpital : Thierry Omeyer, Arsène Wenger, Marion Rousse ou encore Wilfried Mbappé, le papa de Kylian malheureusement absent - et que l'on verra sur la pelouse pour France-Espagne en finale de Ligue des Nations - et qui le représentait. Quant à l'ancienne Miss France Laury Thilleman, qui s'est déjà engagée sur le terrain pour Premiers de cordée, on a pu la voir micro en main mais aussi en compagnie de son mari, le chef Juan Arbalez aux fourneaux ; il a partagé les cuisines avec Denny Imbroisi.

Autour d'Edouard d'Arbaumont (PDG Breitling Europe) et Georges Kern (PDG Breitling), citons aussi la participation de Martin Fourcade, Léa Elui et son compagnon Scott, Joeystarr, Johanne Defay, Jeremy Flores, Jacques Vendroux ou encore Fleur Copin, Guillaume Canet qui est un fier ambassadeur de Breitling, Constance Arnoult, Pierre-Henri de Menthon, Vincent Clerc, Christophe Barratier, Hervé Gattegno, Christian Jeanpierre...

Ce dîner de charité a été l'occasion d'organiser une vente aux enchères caritative sous le patronage de Breitling, pour récolter des fonds. Attachées aux valeurs de générosité et de solidarité, l'association Premiers de Cordée et Breitling font désormais équipe pour aider les enfants hospitalisés via une pratique sportive adaptée. Cette soirée a aussi donné lieu au lancement de la montre Superocean de 42 mm en édition limitée de 250 exemplaires.