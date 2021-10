Ophélie Meunier enceinte : son baby bump à l'honneur dans une robe de princesse

Une future maman qui a la pêche ! A 33 ans, Ophélie Meunier traverse une seconde grossesse qui semble se dérouler dans la joie et la bonne humeur. L'animatrice de Zone Interdite, qui doit donner naissance à son bébé en ce mois d'octobre, ne se morfond pas à la maison en attendant que les contractions commencent. Le 4 octobre 2021, elle était de nouveau de sortie.

C'est au front row du défilé Etam, qui se tenait depuis l'Opéra Garnier dans le 9e arrondissement de Paris, qu'Ophélie Meunier était vue. La jeune femme, déjà repérée la veille à un autre évènement mode avec les VIP, était tout sourire vêtue d'une veste en cuir au style rock et d'une longue robe ample à motifs fleuris brodés. Elle a pu assister à la présentation de la nouvelle collection de lingerie de la marque - qui a subi la panne mondiale de plusieurs réseaux sociaux sur lesquels ils n'ont pas pu diffuser le live du défilé - au côté notamment de Camille Lellouche.

Peu avant de confortablement s'installer devant le podium des mannequins, Ophélie Meunier prenait la pose pour les photographes à l'occasion du photocall et, sans doute comblée par sa nouvelle grossesse, la journaliste n'a pas hésité à se caresser tendrement le ventre. Tic tac, tic tac, ce n'est plus qu'une question de jours avant que bébé ne point le bout de son nez puisque Gala affirmait dans ses pages en avril dernier que la star de M6 était enceinte depuis février.

Ophélie Meunier attend donc avec impatience l'arrivée de bébé, fruit de son mariage avec le producteur Mathieu Vergne. Le couple, qui s'est marié en février 2018, a déjà un petit garçon prénommé Joseph (2 ans). En août dernier, Ophélie Meunier avait annoncé le début de son congé maternité sur Instagram. "En cette fin août c'est le début de mon congé maternité, je me prépare à accueillir notre 2e bout de chou. Je laisse pour quelques semaines les commandes de Zone Interdite sur M6 à Florence De Soultrait et du Journal Inattendu sur RTL à Anaïs Bouton. (...) Pour l'heure, je vais profiter d'instants familiaux magiques et précieux et je me ferai un grand plaisir de vous retrouver début janvier ! Prenez soin de vous !", disait-elle alors.