Ophélie Winter, 47 ans et bientôt maman ? "On peut faire une équipe de foot !"

Elle ne souhaite plus se pencher sur le passé. Ophélie Winter tourne une sacrée page en sortant, le 2 juin 2021, son autobiographie Résilience aux éditions Harper Collins. La chanteuse serait même prête, elle l'assure, à abandonner son nom de scène hivernal pour reprendre sa véritable identité de Kleerekoper - son nom de naissance. Mais si elle avait des enfants, quel sobriquet serait utilisé pour remplir les documents officiels ? Il pourrait bien qu'elle se pose la question plus vite que prévu.

J'ai congelé des oeufs dans le monde entier

À 47 ans, malgré de multiples histoires d'amour passionnelles et d'incroyables demandes en mariage, Ophélie Winter n'a pas d'enfant. Ce qui ne veut pas dire qu'elle a fait une croix, pour toujours, sur son désir de maternité. Dans l'une des pages de son ouvrage, l'autrice explique que "ça pourrait être possible encore", comme l'a relevé Laurent Ruquier en la recevant sur le plateau de son émission On est en direct. "J'ai congelé des oeufs dans le monde entier, a-t-elle alors précisé sur France 2. J'ai des oeufs en Espagne... on peut faire une équipe de foot avec tout ce que j'ai congelé. Alors même quand je serai morte, on pourra faire des petits Winter."