Ophélie Winter annonce une grande nouvelle : après la déception, la joie et l'allégresse !

Une chose est sûre, les fans trépignent d'impatience. Pour le prouver à la chanteuse, une foule s'est organisée, en ligne, pour lui faire honneur en lançant le hashtag #NoSoucy25, espérant bien remettre cet opus en tête des tops pour sa date de sortie... vingt-cinq ans plus tard. Le 22 mai 1996, Ophélie Winter offrait effectivement, aux plus doux des mélomanes, son premier album, qui contenait les titres emblématiques Dieu m'a donné la foi, Le feu qui m'attise, ou encore Shame on U, débutant ainsi une aventure extraordinaire. On dirait bien, d'ailleurs, qu'elle ne s'achèvera pas de sitôt...