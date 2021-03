Ophélie Winter au top en maillot de bain : la chanteuse s'éclate sous un soleil de plomb

Le soleil brille toujours quelque part sur la planète. Pour Ophélie Winter, le mois de mars n'est que douceur. En vacances sur une île paradisiaque - mais laquelle ? - depuis quelques jours, la chanteuse vient de découvrir un sport nautique qui lui a tout de suite plu. Le 25 mars 2021, très tôt le matin, elle s'est effectivement lancée dans l'aventure sereine du yoga paddle, comme elle l'a raconté sur son compte Instagram. "Grande découverte d'une nouvelle discipline au lever du jour, écrit-elle enthousiaste. Fabuleuse expérience. Vous me manquez mes petits chatons ! Je vous embrasse. Love always."

Si elle a quitté la métropole, c'est pour une excellente raison. Le 20 février dernier, l'artiste célébrait son anniversaire... 47 ans, et toutes ses dents ! En cette occasion, malgré quelques récentes déconvenues, l'ancienne acolyte d'Yves Noël remerciait la vie de lui offrir ces moments de joie et de bien-être. "Je vous aime profondément et depuis presque 20 ans vous êtes ma raison de vivre, ma famille et votre soutien me touche énormément et me donne beaucoup de force, avouait-elle. En cette période difficile et anxiogène, je mesure la chance et le bonheur d'être privilégiée. C'est pour cela que je souhaite avec mes photos, vous envoyer un peu de mon soleil."