Ophélie Winter : Sa relation tendue avec son père, David Alexandre Winter

On l'oublie sans doute souvent, mais le talent d'Ophélie Winter ne sort pas de nulle part. Bien au contraire : la chanteuse, icône pop, déesse de la dance music, est fille d'artiste. Son père, de son vrai nom Leon Kleerekoper, est une chanteur qui a plus que cartonné durant l'année 1969 avec son Oh Lady Mary. Le titre s'était hissé en tête des hit-parades, il était resté positionné numéro 1 pendant neuf semaines consécutives. Il s'était écoulé à plus de 700 000 exemplaires. Un joli record pour celui qui est à l'origine d'un pseudonyme devenu depuis familial : David Alexandre Winter. Pas étonnant que sa chère fille se soit lancée dans la musique dès son plus jeune âge.

Ce n'est donc ni de son père ni de sa mère – Catherine Fefeu, Le feu qui l'attise – qu'Ophélie tire son nom aux sonorités frileuses. David Alexandre Winter, 76 ans aujourd'hui, a accompli des exploits qui resteront dans les annales... dont celui d'avoir terminé en dernière place du concours de l'Eurovision, avec un total de zéro point en 1970. Représentant alors le Luxembourg avec Je suis tombé du ciel, il avait quitté les nuages en même temps que le haut du classement. S'il est bien difficile de retrouver sa trace aujourd'hui, deux éléments s'offrent toutefois à nous.

Je ne suis pas en bons termes avec Ophélie

Papa d'Ophélie et de Mickaël, l'artiste né à Amsterdam a été heureux un temps. Puis il a décidé de faire ses valises, en 1976, quittant sa petite famille pour se rendre aux États-Unis... ce qui explique les relations tendues qu'il entretient avec sa fille – 2 ans au moment du départ. "On s'est parlé à plusieurs reprises, expliquait-il dans les colonnes de la revue Platine. Elle est même venue chez nous avec son frère. Aujourd'hui, je parle souvent avec Mickaël, mais j'avoue que je ne suis pas en bons termes avec Ophélie. On dit que le sang est plus fort que tout, mais je ne suis pas d'accord avec ce principe. Ce qu'ils sont devenus n'est pas de ma faute, car je n'étais pas là quand ils ont grandi."

Le come-back raté

David Alexandre Winter a bien essayé de revenir sur les devants de la scène. À l'occasion des 40 ans de son tube Oh Lady Mary, l'artiste avait tenté son grand retour en dévoilant une chanson inédite en 2009 intitulée Couleurs de Winter. L'année suivante, il est ressorti d'outre-tombe pour s'associer à la cinquième saison de la tournée Âge tendre et Têtes de bois, au sein de laquelle il a retrouvé des confrères grand luxe, de Sheila à Michèle Torr. Étrangement, le public n'a plus de ses nouvelles depuis... ni sa famille d'ailleurs.