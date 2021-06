OrelSan changé : cheveux longs et gris, le rappeur étonne !

Enfin ! Sonnons les cloches des églises, prévenons le ménestrel du palais de Buckingham, alertons l'AFP : OrelSan a donné signe de vie. Le jeudi 10 juin 2021, une photo de lui a tourné sur les réseaux sociaux. On le voit poser près d'un homme, un café à la main. Le rappeur de 38 ans arbore désormais de longs cheveux poivre et sel avec une raie au milieu.

Bien assez pour susciter des réactions assez extrêmes. "On s'inquiète encore plus là", "On dirait qu'il s'appelle Murielle", "Je pensais que c'était une mamie qu'on avait attrapé à une manif greenpeace", peut-on lire parmi tant d'autres sur Twitter. Malgré son amour fou pour sa grand-mère Janine - qu'il a fait chantonner dans quelques uns de ses titres -, OrelSan se contente d'être lui même et semble avoir simplement laissé pousser ses cheveux. Ceux-ci étaient d'ailleurs déjà poivre et sel lors de sa tournée Épilogue tour en 2019.

Déjà lors de cette grande série de concerts et festivals, OrelSan avait profité d'une chaude journée d'été pour se faire des tresses collées. Un style à la Sean Paul qui avait là aussi trouvé des détracteurs.