Orelsan : Sa nouvelle coupe à la "Sean Paul" est la risée des internautes

Orelsan a tenté un truc. Le rappeur originaire de Caen a essayé un nouveau style pendant sa grande tournée des festivals. On l'a quasiment toujours connu avec des cheveux longs. Après Perdu d'avance, il avait promis de ne pas se couper les cheveux avant la sortie du Chant des sirènes, en 2011. Depuis, on connaissait Orel avec ses longs veuchs et depuis La fête est finie, avec une élégante mèche grise sur le côté. Peut-être a-t-il eu trop chaud avec ses cheveux soyeux... En tous cas, il a tout changé.

Mercredi 31 juillet 2019, alors qu'il donnait un concert dans le cadre du festival de Colmar, Orelsan a dévoilé sa nouvelle coupe mystérieuse : des tresses collées. Oui, à 37 ans, le rappeur arbore désormais plusieurs petites tresses. Un look (pas facile à porter) qui lui a valu de nombreuses moqueries sur les réseaux sociaux. "Sean Paurelsan", "Sors le doc sur tes cheveux j'arrive pas à comprendre là stp", "Allons nous vraiment passer à côté de ces tresses ?", peut-on lire en section commentaires. Mention spéciale à l'internaute qui se sert des propres sons d'OrelsSan pour le clasher. "Pourquoi tu rappes comme un rasta blanc ?", écrit-il, en citant Zone (en feat avec Nekfeu et Dizzee Rascal, issu de La fête est finie).