Paris et Nicky Hilton : Explosion de looks à la Fashion Week de New York

La mode et la pop n'ont jamais fait si bon ménage. Le mardi 10 septembre 2019, la chanteuse Rihanna avait pris possession de l'immensissime Barclay's Center de Brooklyn, à New York, pour dévoiler le deuxième défilé annuel de sa marque "Savage x Fenty". Un immense show de quarante minutes, retranscrit en exclusivité via Amazon Prime Video le 20 septembre prochain dans plus de deux cents pays, comprenant un casting impressionnant de figures musicales, de mannequins – évidemment – et d'acteurs et actrices. Parmi ceux qui sont apparus sur scène lors de la soirée : Cara Delevingne, Big Sean, Laverne Cox, Normani (membre isolée des Fifth Harmony), DJ Khaled ou encore Halsey.

Pour y assister, les spectateurs ont dû donner de leur personne. Être rigoureusement, à l'heure, apporter leur carte d'identité, passer sous un détecteur de métaux et laisser les téléphones portables dans un casier. Une règle que Diplo, Kacey Musgraves, Kehlani, Vanessa Hudgens, Ashley Benson (la girlfriend de Cara Delevingne), Miss Vanjie (RuPaul's drag race) ont dû respecter à la lettre... tout autant que Nicky et Paris Hilton : un comble pour la créatrice autoproclamée du selfie ! "C'était tellement sexy, tellement Rihanna, raconte la belle héritière au New York Post. Je suis tellement fière de la boss qu'elle est devenue."