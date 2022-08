Patrice Evra, Jeff Bezos et sa compagne... Du beau monde pour l'avant-première d'une saga culte

Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir : voilà la série tant attendue par les amateurs de la saga, qui devront encore attendre jusqu'au 2 septembre pour découvrir ce nouveau programme détenu par Amazon Prime Video. Ce qui explique notamment la présence de Jeff Bezos, fondateur du groupe, à l'avant-première de la série mardi 30 août à l'Odéon de Londres en compagnie de sa chérie Lauren Sanchez.

Pour rappel, Jeff Bezos s'est marié avec MacKenzie Scott par le passé. Ils sont parents de quatre enfants : trois fils et une fille, adoptée en Chine. Mais en janvier 2019 , l'entrepreneur américain annonçait sur Twitter leur divorce, après vingt-cinq ans de vie commune. Une rupture qui ferait suite à sa liaison avec la présentatrice de télévision Lauren Sanchez, qu'il fréquente donc toujours actuellement.

Une infidélité balancée par le frère de sa chérie, qui aurait obtenu pas moins 200 000 dollars de la part du tabloïd National Enquirer afin de se procurer les textos évocateurs que le PDG d'Amazon échangeait avec sa maîtresse et de les transmettre au journal. Un mois après l'annonce de son divorce, Jeff Bezos accusait l'éditeur du National Enquirer, tabloïd réputé proche du président américain de l'époque, de tenter de le faire chanter en le menaçant de publier des clichés intimes. Il a ensuite attaqué son beau-frère en justice.

"Il ne blaguait pas"

Mais depuis, il semble afficher fièrement son nouveau couple avec Lauren Sanchez. La preuve en images ce mardi à Londres. Les projecteurs étaient bien évidemment braqués sur eux, mais ils n'ont pas manqué non plus l'arrivée d'un ancien footballeur de très haut niveau : Patrice Evra qui a fait une apparition ultra stylée avec ses lunettes dont les verres tintés se relevaient. Ce dernier, à l'instar de Jeff Bezos, faisait également couler beaucoup d'encre il n'y a pas longtemps, cette fois-ci pour un sujet bien plus grave...

"Je savais que ce qu'il faisait était mal et j'ai essayé de le repousser et de le frapper. J'étais costaud mais j'avais peur aussi même si je ne pouvais pas lui montrer que j'avais peur de lui. Cela durait 10 ou 15 minutes, comme une bagarre. Il ne blaguait pas et faisait tout pour enlever mon pantalon", déclarait-il, révélant ainsi a avoir été victime d'abus sexuels de la part d'un enseignant. Un calvaire qu'il raconte dans son livre I love this game, sorti le 28 octobre 2021.

À noter également la présence de plusieurs célébrités comme Zuri Hall, Paul Feig et Ismael Cruz à l'avant-première de la série.