Patrick Bruel fait une vraie révélation sur une rumeur qui le poursuit depuis trop longtemps !

La nouvelle agite la Toile ces derniers jours. Florent Pagny ne rempilerait pas pour la prochaine saison de The Voice. S'il semble pourtant aller mieux depuis l'annonce de son cancer du poumon en début d'année et ses apparitions post-chimiothérapie qui ont beaucoup fait parler, le chanteur de 60 ans quitterait l'émission au profit de Patrick Bruel. Seulement voilà, rien de tout cela ne serait vrai. Lors de son passage sur M Radio, pour la matinale de Vincent Cerutti et Malika Ménard, Patrick Bruel s'est agacé de ces bruits de couloirs très désagréables.

"On entend plein de choses sur Patrick en ce moment, on va rétablir la vérité parce que ça commence à bien faire", a d'abord lâché le compagnon d'Hapsatou Sy. Et pour son invité de démentir une future participation à The Voice en tant que coach. "Mais non pas du tout. C'est lamentable à quel point une rumeur, une fake news peut prendre autant de place. Je n'ai pas été contacté par TF1, ils m'avaient contacté par le passé plusieurs fois, mais cette fois-ci il n'y a même pas eu l'ombre d'une discussion. Il n'a jamais été question que je sois dans The Voice cette année, il n'a jamais été question de ces sommes d'argent (il a été avancé qu'il serait payé 1 million d'euros pour l'exercice, ndlr)... Rien n'est vrai", a-t-il assuré.

L'artiste très populaire regrette que ces sources le disant prêt à rejoindre l'aventure n'aient pas été correctement vérifiées auprès de son entourage ou de lui-même. Qu'à cela ne tienne, Patrick Bruel reste un fan inconditionnel de la compétition musicale. "J'aurais comme d'habitude immensément de plaisir à regarder et à suivre, j'aime beaucoup ce rendez-vous, je le trouve très touchant. Il m'est arrivé aussi parfois de faire une journée de coaching, comme l'année dernière avec Vianney, ou comme au Quebec, coacher 3-4 jours des élèves pour La Voix...", a-t-il rappelé.

S'il ne faut donc pas s'attendre à le voir prendre ses marques sur le célèbre fauteuil rouge, Patrick Bruel ne manque toutefois pas de projets. Il se prépare notamment à sortir son onzième album, dont l'extrait Encore une fois a d'ores été déjà été dévoilé. En outre, il sera pour la première fois de sa carrière au casting d'une série internationale, laquelle doit être tournée en mars prochain pour une diffusion sur une plateforme de streaming.