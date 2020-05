Patrick Bruel signe un très (très) gros chèque pour la bonne cause !

Touché par le Covid-19

Il faut dire que le chanteur a été touché de près par cette pandémie. De très près, même, puisque Patrick Bruel a lui-même été victime du coronavirus. Confiné seul sans ses enfants – Léon, 14 ans, et Oscar, 16 ans –, partis chez leur maman Amanda Sthers dans le Sud de la France, il a lutté de toutes ses forces avant de reprendre du poil de la bête. "J'ai eu un peu peur à un moment donné. Mais ça va, précisait-il le 2 avril dernier à Franceinfo. On ne sort pas indemne d'une telle histoire, d'une telle aventure, d'une telle tragédie. Ça amène forcément à beaucoup de réflexions, à titre global, mais aussi à titre personnel." Entre la réflexion et la main qu'il a tendue à toutes ces associations, il n'y avait donc qu'un pas...