Patrick Fiori menacé lors de l'Eurovision ? Le chanteur livre une anecdote surprenante

Patrick Fiori était l'invité vendredi 9 septembre de l'émission C à vous présentée par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5. Le chanteur était venu pour la promotion de son nouvel album Corzu Mezu Mezu 2 en hommage à la Corse où il a passé une partie de son enfance.

Durant l'émission, le chanteur - qui fêtera ses 53 ans le 23 septembre prochain - a eu la surprise de revoir l'un de ses premiers passages télé. C'était dans l'émission 40 degrés à l'ombre en 1993. Le chanteur très chevelu à l'époque y interprétait son titre Mama Corsica. Une chanson écrite par François Valéry et qui l'a fait connaître lors de l'Eurovision 1993 où il représentait la France. Il a fini quatrième.

Un monsieur très jaloux, vraiment mal élevé a décidé de me plaquer contre le mur

Mais en coulisses, Patrick Fiori, âgé seulement de 23 ans à l'époque, a vécu une terrible mésaventure comme il l'a raconté sur le plateau de l'émission : "Je me suis embrouillé avec un pays dont je tairai le nom. Un monsieur très jaloux, vraiment mal élevé qui a décidé de me plaquer contre le mur. Il a été agressif. Personne ne le sait ça", a-t-il confié. Toutefois, le chanteur et coach de The Voice Kids sur TF1 a tenu à ne garder que le positif de cette expérience : "Quoi qu'il en soit, il y avait à l'époque 290 millions de personnes qui regardaient l'Eurovision. C'était quelque chose d'exceptionnel (...) Mais moi, ce qui me séduisait pour aller à l'Eurovision, c'était de chanter moitié français, moitié corse."

Pour Patrick Fiori (qui s'appelle en réalité Patrick Chouchayan), cette chanson Mama Corsica est aussi une déclaration d'amour à sa mère, comme il l'a expliqué face à Anne-Elisabeth Lemoine et Patrick Cohen : "Mama Corsica, c'est comme un minot qui chante une chanson pour sa mère, en fait. Je n'avais aucune pression en fait. Quand je chante à ce moment-là avec cette chemise affreuse et ces cheveux longs de footballeurs, je pense vraiment à la mama quoi ! C'est sincère. J'ai 52 balais. Je le dis, je n'ai pas de souci avec ça. Et je chante pour elle."