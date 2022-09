Patrick Fiori, son couple avec Lara Fabian : il a tout de suite craqué pour elle, il raconte

Peu de temps après avoir participé au casting de Notre-Dame-de-Paris en 1997 pour interpréter le rôle de Phoebus, Patrick Fiori se rend dans les studios de Rick Allison, à Montréal, pour enregistrer son album Prends-moi. Dans les couloirs, il croise une sublime jeune femme qui vient d'enregistrer son troisième album, Pure (certifié disque de platine au Québec) : Lara Fabian. Hypnotisé par son regard et par sa prestance, l'interprète du titre Belle est subjugué par sa beauté et vient de vivre un véritable coup de foudre. Interviewé par Gala, il expliquait d'ailleurs être tombé "amoureux.... fou" d'elle au moment de leur rencontre en 1998.

Une vraie princesse

Sincère et touchant, il révélait d'ailleurs qu'il était déjà très admiratif de la chanteuse avant même de la connaitre. "Quand elle a sorti son album. J'étais dans ma voiture à Ajaccio et j'ai entendu Tout. Je me suis dit : 'Quelle voix elle a, cette nana !'. Quand je l'ai vue à la télévision, j'ai craqué. Nous nous sommes rencontrés plus tard, alors que je travaillais au Canada avec son producteur, Rick, pour mon album.... Une vraie princesse. Je l'aimais déjà !" avait-il expliqué.