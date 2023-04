Patrick Mille marié à Justine Lévy : photos de leurs magnifiques enfants Suzanne et Lucien

Patrick Mille a 53 ans, ce samedi 8 avril 2023. L'heure est à la fête donc pour l'acteur, qui devrait probablement célébrer ce moment en famille, lui qui est père de deux enfants : Suzanne et Lucien, nés respectivement en 2004 et 2009 de sa relation avec la fille de Bernard-Henri Lévy, l'éditrice Justine Lévy. Cette dernière n'hésite pas d'ailleurs, quand bon lui semble, de partager des photos des siens sur son compte Instagram. Notamment d'adorables clichés de sa progéniture.

L'occasion alors de constater que Suzanne est un parfait mélange de ses parents, et qu'elle a notamment hérité du sourire de son célèbre papa. Sur l'un des posts de la maman, datant d'octobre dernier, père et fille partagent une "tendre" danse dans la salle à manger de la maison. "Père et fille dansant, magnifique", "C'est si simple une famille où on s'aime", "L'amour simple", peut-on lire dans l'espace dédié aux commentaires, la publication étant accompagnée de la belle chanson Aimer la vie, interprétée par Gérard Depardieu et tirée du film Quand j'étais chanteur, sorti dans les salles de cinéma en 2006.