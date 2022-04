Patrick Poivre d'Arvor accusé de viols et agressions sexuelles : il porte plainte contre 16 victimes présumées

Voilà déjà plus d'un an maintenant que Patrick Poivre d'Arvor est visé par de graves accusations de viols, agressions sexuelles et harcèlement. Tout a commencé avec Florence Porcel qui a porté plainte contre lui en février 2021. Après enquête, l'ancien journaliste star de TF1 avait obtenu gain de cause avec le classement sans suite de l'affaire. Mais l'écrivaine était revenue à la charge en se constituant partie civile, ce qui a provoqué la rééxamination des faits qui lui sont reprochés. Une nouvelle enquête a plus tard été ouverte suite à une plainte déposée par une femme qui l'accuse de l'avoir violée lors du festival de Cannes en 1985, quand elle avait 23 ans. D'autres femmes ont en outre apporté des témoignages accablants à son encontre. En tout une vingtaine ont décidé de prendre la parole.

Mais c'est PPDA qui se tourne aujourd'hui vers la justice, auprès du tribunal de Nanterre. Il a porté plainte cette semaine avec constitution de partie civile pour "dénonciation calomnieuse", a appris Complément d'enquête, qui lui consacre son nouveau numéro attendu sur France 2 ce jeudi 28 avril. Son avocat, Philippe Naepels, a confirmé la nouvelle auprès de Franceinfo : "Depuis de nombreux mois, beaucoup d'accusations qui n'ont aucun fondement sont portées contre Patrick Poivre d'Arvor. Il est temps que ces accusations soient jugées. On ne peut pas accuser faussement et impunément."

Il ne saurait être donné le moindre crédit à ces seize femmes

Nos confrères ont pu mettre la main sur la plainte de PPDA, laquelle dénonce "l'emballement généré par la déferlante #Metoo". "La libération de la parole des femmes connaît malheureusement son lot d'excès et de dérives, et les moyens mis en oeuvre pour servir cet objectif légitime peuvent s'avérer pervers et dévastateurs", regrette-t-il parmi les 43 pages du document.

L'ex de Claire Chazal qui a retrouvé l'amour vise dans sa plainte 16 des 22 femmes qui ont témoigné contre lui, et dont huit ont déposé plainte. "Il ne saurait être donné le moindre crédit à ces seize femmes, journalistes ou écrivains en mal de renommée et/ou féministes de la dernière heure, venues soutenir une ancienne collègue, une amie, voire une simple militante de la cause féminine", lâche encore le document à leur sujet.

L'avocate de toutes les victimes présumées concernées, Laure Heinich, assure de son côté pour France 2 qu'elles "attendent impatiemment de répondre et de le confronter devant des juges, ce que la prescription leur interdisait".

Patrick Poivre d'Arvor reste présumé innocent des faits reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.