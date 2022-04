Patrick Poivre d'Arvor devenu un paria : ses contrats annulés, personne ne veut publier "sa vérité"...

Depuis février 2021 et la première plainte déposée par Florence Porcel contre Patrick Poivre d'Arvor, l'ex-journaliste et présentateur du JT de TF1 est dans de sales draps. Il faut dire que vingt-sept femmes ont publiquement dénoncé des faits de viols, agressions sexuelles et harcèlement contre lui. Alors PPDA évite de trop se montrer, faisant de rares apparitions. Professionnellement, il semble aujourd'hui définitivement mis sur la touche.

Comme le relate le magazine Paris Match qui publie un reportage faisant le point sur la vie actuelle de Patrick Poivre d'Arvor (74 ans) - ce dernier a retrouvé l'amour dans la discrétion - force est de constater que ses rentrées d'argent sont de plus en plus limitées. Ses contrats, pour lesquels il prête son image, s'annulent les uns après les autres. "Celles qui se disent victimes de Poivre, pour des faits la plupart prescrits, se félicitent. Elles ne sont guères étrangères à certaines sorties de liste (...) Armées de leurs téléphones, elles contactent plusieurs programmateurs afin de les encourager à renoncer à accueillir Poivre", relate le magazine qui souligne une "méthode qui porte ses fruits". En effet, il a été écarté d'une croisière sur le Rhin romantique et a été éjecté du Nantes Atlantique Business Club - et remplacé par Jean-Michel Apathie - mais a touché l'intégralité de son cachet car sous contrat et bien que "très mécontent" d'avoir été viré de l'affiche. En outre, tous les prix littéraires dont il était membre veulent l'exclure ou le blacklister...

Patrick Poivre d'Arvor, décrit comme un radin "capable d'un esclandre" quand il est question de payer quoi que ce soit et qui "récupère tout ce qu'il peut tant que c'est gratuit", avait pris l'habitude depuis quelques années de "jouer au mondain" et de prêter son image à des évènements, se montrant "peu regardant" tant qu'il y a un chèque à la clef. Il faut dire que son succès passé sur le petit écran n'est qu'un lointain souvenir, toutes ses émissions après son départ de TF1 ayant été échecs... Il lui restait alors les livres, lui qui a signé environ 80 ouvrages mais, là encore, le succès s'est terni. Son dernier en date, L'Ambitieux (paru en 2020), ne s'est ainsi écoulé qu'à 2500 exemplaires. Alors qu'il "fait le tour des grands éditeurs" afin de livrer "sa vérité" par écrit, tous "font la sourde oreille" et personne ne semble vouloir le publier ! Seule "une modeste maison aurait engagé des discussions", comptant sur le buzz pour écouler quelques copies...

PPDA reste présumé innocent des faits reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.

Paris Match, édition du 7 avril 2022.