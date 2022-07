Patrick Puydebat : Révélations inattendues sur son premier flirt "chelou"... avec une cousine

Les vacances peuvent commencer ! En ce 1er juillet 2022, nul doute que certains people se sont même déjà envolés vers des cadres idylliques pour se déconnecter de leur quotidien pendant quelques semaines. Patrick Puydebat va lui aussi prochainement s'octroyer un break bien mérité mais avant, il a eu le temps de boucler la nouvelle saison des Mystères de l'amour, donc les épisodes inédits vont être diffusés sur TMC au cours de l'été. Qui plus est, l'acteur de 50 ans a accordé une interview au magazine Closer, parue ce vendredi.

Patrick Puydebat y révèle ses habitudes en vacances, comme faire la grasse matinée mais aussi des activités plus sportives telles que la plongée et du paddle. Il se confie également sur ses souvenirs étant enfant, avec ses parents et son frère, mais pas que. Il s'est également remémoré son premier béguin dont il n'est pas très fier. "Je vous épargne le premier, qui a été un peu chelou car c'était avec une cousine", a-t-il avoué. Et de préciser avec amusement : "Mais c'était complètement platonique."

Ainsi, l'interprète de l'inoubliable Nicolas s'est plutôt épanché sur un autre amour de vacances survenue plus tard. "Je préfère parler du flirt de l'été de mes 13 ans, dans la cabine du bateau de mon père en Bretagne. J'ai oublié son prénom, mais je me souviens juste qu'elle s'était cassée le genou dans l'ascenseur en rentrant à Paris", a-t-il partagé avec nos confrères.

Cette année, c'est en tout cas bel et bien avec sa femme Magali qu'il compte flirter tout l'été. Reste pour eux à déterminer la destination. "C'est encore en discussion avec ma femme. Nous avons des copains sur la Côte d'Azur, d'autres à Los Angeles. Mais j'ai une passion pour toutes les îles des Cyclades, en Grèce", a-t-il encore confié. Rappelons que le 18 mai dernier, le magazine Ici Paris nous apprenait que Patrick Puydebat et Magali s'étaient mariés dans le secret l'été dernier, le 28 août 2021 plus précisément. "En toute simplicité, en petit comité. C'était intime et champêtre", a rapporté le complice d'Hélène Rollès.