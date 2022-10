Patrick Timsit humilié par Mimie Mathy très agacée : "Il était rouge de honte", elle raconte

France 2 diffuse ce dimanche 23 octobre le film Poly (2020) de Nicolas Vanier avec entre autres Patrick Timsit qui joue Brancalou aux côtés de Julie Gayet (Louise), François Cluzet (Victor) et la jeune Elisa de Lambert qui incarne la petite Cécile.

Patrick Timsit est aussi connu pour son humour assez piquant ! En octobre 2014, l'humoriste de 63 ans alors invité de C à vous sur France 5 s'était attaqué à une autre comédienne et humoriste, Mimie Mathy en la traitant de "trou de b***e" en direct. Il avait même ajouté : "On lit partout que Mimie Mathy a un gros trou de b***e. Moi je me révolte, j'ai été la voir et je lui ai dit : 'Non, tu n'as pas un gros trou de b***e, c'est toi qui es petite !'" Un an plus tard, la principale concernée avait donné une interview à Télé 7 Jours où elle était revenue sur les propos choc de Patrick Timsit : "Alors, Timsit, qui avait ironisé sur la taille de mo trou de b..., je lui ai récemment demandé s'il avait de ses nouvelles. Il était rouge de honte !", avait-elle lancé.

Patrick Timsit en remet une couche sur Mimie Mathy

De son côté, Patrick Timsit était à nouveau invité sur le plateau de C à Vous en novembre 2021. L'acteur de 63 ans était notamment revenu sur ses propos vis-à-vis de la femme de Benoist Gérard. "Elle l'a très mal pris, et je lui demande pardon", a-t-il regretté face à Anne-Elisabeth Lemoine. Mais après ses excuses, l'humoriste en a rajouté une couche : "En tout cas, elle a fait beaucoup de mal au nanisme avec Joséphine ange gardien (...) Maintenant, les gens sont ravis d'avoir des nains parce qu'ils se disent qu'en claquant des doigts ils peuvent voyager dans le temps." Pour rappel, Mimie Mathy souffre d'achondroplasie, une maladie de l'os qui l'a touchée à la naissance. En tout cas, en tant qu'humoristes, Mimie Mathy et Patrick Timsit sont les mieux placés pour répondre à cette question tant posée : peut-on rire de tout ? Ils ont probablement leur réponse.