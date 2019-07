Paul (Les 12 Coups) parfois jugé "méchant" : "Je ne réagis pas comme les autres"

Paul est toujours candidat des 12 Coups de midi, sur TF1. Le jeune homme de 19 ans a, à ce jour, remporté 340 667 euros de gains et n'est semble-t-il pas près de s'arrêter. Pourtant, il ne cache pas que ce n'est pas rose tous les jours à cause du syndrome d'Asperger dont il est atteint. Une maladie que Jean-Luc Reichmann et lui évoquent souvent dans l'émission. Lundi 15 juillet 2019 par exemple, l'animateur de 58 ans a mis en avant le fait que le candidat s'était "ouvert comme une fleur" grâce à sa participation. Une expression qui a laissé ce dernier perplexe.

Après avoir confié qu'il se sentait mieux qu'avant, Paul a déclaré : "Le problème avec ce syndrome, c'est que, des fois, on peut être bien et, le lendemain, on peut être déprimé." Il a ensuite rappelé s'être senti agressé par les bruits le 13 juillet dernier lorsque des danseuses du Moulin Rouge sont venues danser sur le plateau. "Les gens pensent que je ne suis pas bien, méchant ou mal élevé parce que je ne réagis pas comme les autres. Par exemple, je ne suis pas en train de pleurer quand il y a un mort ou je ne suis pas en train d'applaudir ou d'être joyeux quand il y a un spectacle. C'est comme ça", a poursuivi le jeune homme.

Paul a admis auprès de Jean-Luc Reichmann que faire un câlin ou un bisou à quelqu'un était quelque chose de difficile pour lui. "Mais bon, je le fais parce que lorsqu'on est gentil et qu'on m'aime bien, je fais des efforts pour faire la bise aux gens. C'est aussi une manière de dire bonjour, donc je le fais, il n'y a aucun souci. C'est juste que, parfois, je n'ai pas la réaction que les autres attendent. Alors ils disent que je suis étrange, que je ne suis pas sympa", a-t-il précisé.

Des confidences qui ont beaucoup touché Jean-Luc Reichmann. Il a donc tenu à le rassurer en disant que toute l'équipe l'appréciait, ainsi que de nombreux téléspectateurs. Une fois de plus, Paul a donc compris qu'il pouvait compter sur le présentateur pour le soutenir en cas de besoin.