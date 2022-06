Paul Pogba évite à tout prix un sujet avec sa femme : "On va s'embrouiller tous les jours !"

C'est un documentaire qui a fait beaucoup de bruit lorsqu'il est sorti vendredi dernier puisqu'il est consacré à l'une des plus grandes stars du football, Paul Pogba. Le Français est devenu au fil des années l'un des sportifs les plus populaires de la planète, connu pour son talent sur les terrains de football autant que pour ses excentricités en dehors. Adepte des coupes de cheveux toujours plus originales, le milieu de terrain de 29 ans aime bien faire parler de lui et quoi de mieux qu'une série documentaire diffusée sur l'une des plateformes de streaming les plus regardées pour cela !

Dans The Pogmentary, Paul Pogba raconte sa vie de footballeur, mais pas uniquement puisqu'il évoque également sa vie de famille et son histoire d'amour avec la sublime Maria Zulay. Avec la Bolivienne de 28 ans, le coéquipier de Kylian Mbappé a eu deux beaux garçons, Shakur (3 ans) et Keyann Zaahid (né début 2021). La belle blonde a d'ailleurs confessé dans la série documentaire qu'elle ne savait pas du tout qui était son mari la première fois qu'elle l'a rencontré, preuve qu'elle ne s'intéresse pas du tout au football. Pourtant, avec le temps, elle s'est mise à suivre avec un peu plus d'assiduité, comme le footballeur le raconte dans son documentaire : "Zulay, elle a commencé à regarder le foot par rapport à moi, mais notre vie ne s'est pas basée sur le football".

Visiblement, cette méconnaissance de son sport n'est pas franchement pour déplaire à Paul Pogba, loin de là. "Tu t'imagines, je rentre chez moi, on parle de foot, elle me dit : 'Ah mais là sur cette passe, ou sur cette intervention, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça'... non, on va s'embrouiller tous les jours !", confesse le grand copain d'Antoine Griezmann.

Très heureux au côté de Maria Zulay, avec qui il est marié depuis 2019, Paul Pogba a tout de même fixé quelques limites pour éviter que les choses ne s'enveniment et visiblement tout va pour le mieux entre les deux tourtereaux !