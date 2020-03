Paul Pogba se montre très généreux en période de coronavirus

Paul Pogba aurait sans aucun doute aimé faire une grande fête pour ses 27 ans, mais impossible de se réjouir et de s'ambiancer (comme il sait pourtant si bien le faire) dans un contexte aussi tendu. Aussi, pour marquer le coup le jour de son anniversaire, le footballeur français a annoncé qu'il lançait une levée de fonds pour lutter contre le coronavirus. Pour cela, le champion du monde 2018 qui joue en Angleterre sous les couleurs de Manchester United s'est associé à l'Unicef.

Paul Pogba a promis de verser au moins 30 000 euros, ajoutant que si la levée de fonds atteignait les 30 000 euros, il doublerait la mise. "C'est mon anniversaire et je suis reconnaissant pour cela, que ma famille et mes amis aillent bien. Mais tout le monde ne va pas bien en ce moment. La pandémie de coronavirus affecte la santé et la vie de beaucoup de gens, y compris des enfants. L'impact d'une épidémie à grande échelle, en particulier sur les enfants pauvres et vulnérables, peut être immense", a écrit le footballeur sur sa page Facebook. L'argent collecté servira à acheter des gants pour le personnel sanitaire, des masques et des lunettes de protection.

En deux jours, ce sont plus 5800 euros qui ont été récoltés.