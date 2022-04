Paul Walker : Un acteur rachète les lunettes de soleil qu'il potrait lors de son accident mortel

Un souvenir... qui ne s'arrête plus de faire parler ! Plus de huit ans après la mort de l'acteur Paul Walker, la paire de lunettes qu'il portait au moment de son accident fatal est une fois de plus au coeur des débats, alors qu'un comédien ultra populaire aux USA, Zak Bagans, a proposé de se les procurer pour les rendre à la famille.

Une proposition qui semble bizarre mais qui n'est en réalité pas très étonnante venant de lui : Zak Bagans s'est également illustrée dans une émission de chasseurs de fantômes et possède une collection d'objets appartenant à des stars décédées : il est notamment en possession de la robe de mariée de Sharon Tate, de la voiture dans laquelle James Dean a eu son accident, ou bien d'une dent de Patrick Swayze...

Celui-ci a d'ores et déjà déclaré que si la famille ne veut pas reprendre les lunettes (qu'il est prêt à leur donner sans contrepartie), il leur demanderait alors la permission de créer une nouvelle étagère consacrée à l'acteur de Fast & Furious, où il pourrait exposer les lunettes. Pour le moment, dit-il, il ne se sent pas "très à l'aise" de placer les lunettes dans son musée hanté...

Pour rappel, ces lunettes ont été l'objet de nombreuses controverses. En effet, alors que le crash mortel de l'acteur s'est produit en 2013, un homme présent sur le lieu de l'accident avait récupéré l'objet dans les buissons, après qu'elles aient volé depuis la voiture. Il avait ensuite cherché à contacter la famille puis à les vendre aux enchères pour 15 000 dollars... mais après une énorme polémique, rien n'avait abouti.

Voyant qu'il ne pouvait rien faire de ces lunettes, il a alors contacté Zak Bagans, médiatiquement très présent et habitué de ce genre de demande. Celui-ci, connu pour ses recherches de fantômes dans les maisons et pour ses interviews parfois un peu musclées des propriétaires, a pris les choses en main et voudrait bien récupérer l'objet !

Paul Walker est décédé en novembre 2013, alors qu'il était au top de sa gloire avec la saga Fast & Furious. Le comédien avait perdu la vie à seulement 40 ans alors qu'il était passager d'une Porsche dont l'un de ses amis avait perdu le contrôle. Les deux hommes sont décédés dans l'accident. Sa fille Meadow, avait 15 ans à l'époque de l'accident, elle est désormais mariée, et c'est Vin Diesel, l'ami de son père, qui l'avait conduite à l'autel...