Roman Polanski : Une femme affirme être sa fille et celle de Sharon Tate

Lorsque Sharon Tate a été sauvagement assassinée le 9 août 1969 à Los Angeles, l'actrice américaine de 26 ans et épouse de Roman Polanski était enceinte de huit mois et demi. Elle était sur le point de donner naissance à son premier enfant, un petit garçon prénommé Paul qui repose depuis au cimetière Holy Cross de Curver City, dans la Cité des Anges. Pourtant, une femme prétend être l'enfant que portait Sharon Tate au moment de son meurtre et prétend que les assassins, Charles Manson et ses disciples, l'ont sauvée. Une histoire complètement incroyable que Roman Polanski raconte dans le numéro du 12 décembre 2019 de Paris Match, dont il fait la couverture.

A la fin de ce long entretien dans lequel il se défend surtout d'être un monstre - revenant sur les multiples accusations de viols, y compris la plus récente, de Valentine Monnier, dont il se souvient "à peine" -, Roman Polanski révèle qu'une personne prétend être sa fille. "Il y a une vingtaine d'années, une femme m'a contacté en disant que Sharon ne portait pas un garçon, mais une fille, et que c'était elle, sauvée par les assassins, raconte Roman Polanski. Depuis elle m'envoie des lettres, des cadeaux, des photos. Elle a changé son nom de Rosie Blanchard en 'Rosie Tate Polanski'", explique-t-il. Pour le réalisateur français de 86 ans, cette histoire relève du "délire" : "Elle est née deux ans après la mort de Sharon !" Et l'histoire ne s'arrête pas là ! "Il y a deux ans, à Gstaad, un jeune couple a sonné à ma porte. Ils m'ont remis une lettre de Rosie, je ne savais pas qui c'était. Le jeune homme m'a dit : 'Rosie, ta fille. C'est ma mère, je suis ton petit-fils !'", poursuit Roman Polanski. "Au secours !", s'exclame-t-il ensuite.

Ma vie était brisée

Lors de cette longue interview réalisée durant cinq heures dans son appartement parisien de la chic avenue Montaigne, Roman Polanski revient également sur le meurtre de Sharon Tate et sur l'après. "Ma vie était brisée. Déjà à cette époque, je n'aimais pas trop me montrer. Pendant que la police menait l'enquête, autour de moi on me disait : 'Il faut que tu parles.' J'ai finalement tenu une conférence de presse, j'ai raconté notre bonheur, notre vie tranquille sans débauche ni drogue, sauf parfois un ami qui fumait un joint... C'est la seule phrase que tous les médias ont reprise !", se souvient le mari d'Emmanuelle Seigner avec amertume. Charles Manson a passé le reste de sa vie en prison et est mort à l'âge de 83 ans en novembre 2017.

L'intégralité de l'interview de Roman Polanski est à retrouver dans Paris Match en kiosque le 12 décembre 2019.