Pauline Ducruet joue les sirènes aux Bahamas, elle s'affiche en bikini

Après l'étonnante lune de miel de son frère Louis en Indonésie, c'est au tour de Pauline Ducruet de s'accorder quelques jours de vacances au bout du monde. Le 22 octobre 2019, la fille de la princesse Stéphanie s'est saisie de son compte Instagram pour partager quelques premières photos de son voyage entre amis dans les Bahamas.

C'est dans un décor de carte postale que la Monégasque a posé ses valises : mer turquoise, sable fin et palmiers, Pauline Ducruet et ses compagnons se sont installés dans un grand hôtel donnant sur la plage. Mais c'est depuis le fond de la piscine que la styliste de 25 ans a pris la pose telle une sirène. Mardi, elle a en effet partagé une nouvelle photo d'elle en maillot de bain, en pleine séance d'apnée. L'occasion de voir sa silhouette athlétique, qui avait déjà fait parler d'elle lors de son apparition remarquée au gala de l'amfAR le 10 octobre dernier, à Los Angeles. Elle s'était en effet illustrée en robe décolletée et fendue, non loin de l'actrice Eva Longoria.