Pauline et Damien (Mariés au premier regard) en plein deuil : ils sortent du silence et évoquent leur douleur

Pauline et Damien, candidats de Mariés au premier regard 2022 (M6) sont fous amoureux. Après le tournage, les jeunes mariés ont vite décidé d'emménager ensemble et ont acheté la maison de leurs rêves. Une habitation qu'ils ont vite eu envie de "de remplir" comme ils disaient, ne cachant pas tout faire pour avoir un bébé. Mais il y a plusieurs semaines, la belle Pauline a révélé avoir fait deux fausses couches, une en mai et une juillet. Un drame pour le couple tant désireux de devenir parent.

Après un long silence, interrompu le 10 août pour donner de très courtes nouvelles, le duo s'est exprimé chacun de son côté sur son Instagram. Le 18 août, Pauline a tout d'abord fait savoir qu'elle avait eu besoin de prendre du recul car cette période n'a "pas été évidente". Puis, elle a remercié ceux qui lui ont témoigné du soutien. Touchée par tant de bonté, elle était au bord des larmes. Pauline a ensuite déclaré "aller mieux" : "Il m'a fallu ce temps là pour pouvoir faire mon petit deuil. Je sais qu'il y a plein de belles choses qui vont arriver. Si c'était pas maintenant, c'était que c'était pas le bon moment." "En forme et prête" à tenter d'aller de l'avant, Damien et elle ont décidé de partir quelques jours en vacances au Mexique. Un séjour qui leur permettra peut-être de sentir encore un peu mieux.

Damien aussi s'est exprimé confirmant qu'il avait également besoin de prendre du recul par rapport aux réseaux sociaux pour se retrouver avec sa femme. Il a tenu à remercier la bienveillance de ses abonnés. "La vie continue, c'est comme ça", a-t-il scandé. On leur souhaite qu'elle se poursuive en effet avec de bonnes nouvelles.

L'histoire des amoureux compatibles à 77% dans Mariés au premier regard est un peu particulière car comme ils l'avaient révélé, ils se sont déjà croisés par le passé "mais sans faire attention l'un à l'autre". "Plusieurs de nos proches s'étaient déjà vus et en ont parlé durant la cérémonie. Avec Pauline, nous ne nous étions jamais remarqués mais nous savons que nous nous étions déjà croisés à de nombreuses occasions. Notamment lorsqu'elle s'est rendue sur mon lieu de travail, à ma concession automobile pour acheter sa BMW, elle avait eu affaire à un autre conseiller. Ma mère l'avait également déjà croisée puisqu'elle venait soigner des patients qui habitent dans sa rue", avait expliqué le beau jeune homme lors d'une interview accordée à TVMag.