Pauline (Mariés au premier regard) et la chirurgie esthétique : ce problème gênant qui lui a fait sauter le pas

Dans Mariés au premier regard 2022, Pauline et Damien sont rapidement devenus les chouchous de la saison. Compatibles à 77%, ce fut une évidence entre les deux candidats qui sont depuis le tournage toujours ensemble. Et leurs fans peuvent continuer à suivre leurs aventures sur les réseaux sociaux. C'est notamment sur Instagram qu'ils ont appris qu'ils venaient d'emménager dans la maison de leurs rêves et qu'ils essayent d'avoir leur premier bébé ensemble.

Dimanche 11 juillet, Pauline a évoqué un tout autre sujet, celui de la chirurgie esthétique. Lors d'une session questions/réponses avec ses abonnés, la jolie infirmière a confirmé s'être laissée tenter par l'appel du bistouri. Elle a même été opérée à deux reprises. "J'en ai fait pour mon nez et mes seins", a-t-elle reconnu en toute franchise.

Il ne s'agissait toutefois pas forcément d'un caprice pour Pauline. En effet, elle précise que son opération des seins était en réalité de la chirurgie réparatrice. "Reconstruction mammaire suite à ptôse d'un sein", a-t-elle fait savoir. La ptôse mammaire est définie par une chute de la glande mammaire et une distension de la peau qui l'enveloppe. L'opération a donc pour but de corriger une poitrine tombante, raison pour laquelle on la nomme aussi souvent lifting des seins, apprend-t-on sur les sites de santé.

Pauline confie au passage n'avoir "aucune idée" de la raison pour laquelle elle a été sujette à ce problème physique mais estime que cela a peut-être un rapport avec le fait de "maigrir souvent et le sport". "Pourtant, j'avais une très belle poitrine plus jeune", souligne-t-elle.

Décidément, la femme de Damien n'a pas été épargnée par les soucis de santé. Elle confiait il y a peu avoir dû se faire opérer en urgence quinze jours après son mariage pour une bartholinite, une infection génitale basse au niveau de la glande de Bartholin. "C'est très très très douloureux. J'ai cru que j'allais mourir. C'est pour ça qu'il a fallu que je me fasse opérer tout de suite. Ce n'était rien de grave, mais c'était une urgence algique", expliquait-elle. De mauvais souvenirs aujourd'hui bien loin derrière elle !