Pauline (Mariés au premier regard) opérée en urgence pour une infection génitale... juste après son mariage

On peut dire que Pauline et Damien sont les chats noirs de Mariés au premier regard 2022. Lors du tournage, les deux candidats, ont enchaîné les mésaventures. Un sujet qu'ils ont évoqué à l'occasion d'un live Instagram, le 29 juin. La belle brune en a profité pour faire une révélation.

Les tourtereaux ont malheureusement l'habitude des galères. Comme l'a rappelé Pauline, sa famille n'a pas eu le plaisir de retrouver ses valises lors de son arrivée à l'aéroport, pour le mariage. Ils ont donc dû acheter des affaires et des produits de toilette en urgence pour l'union de la jeune femme. Une fois la cérémonie terminée, Damien et son épouse devaient se rendre sur le lieu du shooting. Mais leur voiture est tombée en panne. Puis, ils ont loupé leur correspondance pour se rendre au lac Léman pour leur voyage de noces. "Le matériel pour filmer a failli ne pas passer à la douane. On a eu de la pluie presque tout le temps au voyage de noces", a ajouté le conseiller commercial en automobile.

"Moi j'ai été malade quinze jours après le mariage. Il a fallu que je me fasse opérer en urgence", a poursuivi Pauline. Très vite, elle a confié qu'elle est passée sur le billard pour une bartholinite, une infection génitale basse au niveau de la glande de Bartholin (des glandes rondes et très petites, situées dans la vulve). "C'est pas très glamour. C'est très très très douloureux. J'ai cru que j'allais mourir. C'est pour ça qu'il a fallu que je me fasse opérer tout de suite. Ce n'était rien de grave, mais c'était une urgence algique. Mais j'ai un gynéco-obstétricien au top. C'est le meilleur", a confié la jeune femme. Et son mari d'ajouter : "C'était nos débuts. Ca faisait quinze jours que je la connaissais et je l'ai accompagnée chez le gynéco. On a commencé dans les galères."