Pékin Express 2021 : Aurore sous perfusion et déshydratée... Son binôme à deux doigts de stopper la course

Ce tournage de Pékin Express 2021 a été éprouvant pour les candidats. Mais on peut dire qu'Aurore et Jonathan ont été moins épargnés que les autres.

Alors qu'ils venaient d'arriver en Ethiopie, les binômes encore en compétition ont dû être rapatriés en urgence à cause de la pandémie. Ce n'est que six mois plus tard qu'ils ont repris la course en Grèce, dans un contexte particulier qui leur a donné du fil à retordre. Difficile en effet de trouver des véhicules pour les emmener à destination ou des lieux où dormir une fois la nuit tombée. "C'est une épreuve dans l'épreuve. On avait cette fois la barrière du masque au lieu de la barrière de la langue", a confié Aurore dans les colonnes d'Ici Paris (édition du 31 mars). Mais ce n'est pas à cause de cela que le binôme a failli tout abandonner.

Alors qu'ils se trouvaient en Afrique, la jeune femme a failli tout stopper pour des raisons de santé. "Je dirais notre passage en Ouganda. Personnellement, j'ai été très malade. J'ai été perfusée à plusieurs reprises pour soigner une tourista. J'étais déshydratée, je ne pouvais rien avaler. On était à deux doigts d'arrêter la course", a déclaré Aurore quand on leur a demandé quel a été le moment le plus difficile de leur aventure.

Fort heureusement, Aurore s'est rétablie. Jonathan et elle ont donc pu poursuivre la compétition et la semaine passée, ils se sont qualifies pour la dernière étape, en Turquie. Un épisode diffusé le 6 avril, sur M6.

L'intégralité de l'interview est à retrouver dans le magazine Ici Paris du 31 mars 2021.