Pékin Express 2021 – Crisoula éliminée : "J'ai perdu 7 kilos, mes enfants ne m'ont pas reconnue"

Clap de fin pour Crisoula et Jenny. La tante et la nièce Belges ont été éliminées de Pékin Express 2021, à l'issue de l'épisode diffusé le 9 mars sur M6. Interrogées par Purepeople, elles sont revenues sur leur aventure hors du commun.

Qu'avez-vous ressenti après avoir appris votre élimination ?

Crisoula : On était un peu décomposées. On n'avait pas envie d'arrêter cette aventure, on avait envie d' aller jusqu'au bout.

Jenny : On était tristes mais pas déçues parce qu'on a quand même vécu une chouette expérience malgré nos galères. On est très contentes de notre performance, on n'a rien lâché. On était de bonne humeur malgré nos péripéties et notre malchance.

Vous n'auriez rien changé ?

Crisoula : Je pense qu'on a tout donné, mais je dirais peut-être moins se précipiter.

Vous aviez pour handicap de ne pas parler lors des courses. Un défi que vous, Jenny, avait eu du mal à relever. Comment vous sentiez-vous ?

Crisoula : Jenny est une pipelette donc j'avoue que c'était compliqué (rires). A part coudre ses lèvres ou lui mettre un scotch qu'elle ne pouvait pas enlever, impossible pour Jenny de se taire.

Jenny : On a prononcé seulement trois mots sur le coup de l'excitation. C'était quinze minutes sur une journée c'était pas mal.

Vous êtes restées bloquées dans un village lors de la 3e course. Avez-vous songé à tout abandonner ?

Jenny : Abandonner non, mais c'est vrai qu'on galérait pour faire du stop. Ce n'était pas une route principale, c'était un petit chemin et personne ne nous prenait. Donc on a attendu trois heures sur le bord de la route. Mais on n'a pas abandonné en se disant : 'C'est fini pour maintenant, on arrête, même si on savait qu'on serait les dernières et qu'on allait de nouveau se battre en duel.

Pourquoi avoir choisi votre concurrent au duel final au hasard ?

Jenny : On ne savait pas qui choisir. On voulait prendre Christophe et Claire, mais ils n'étaient pas là [il restait Kaoutar et Nour, Aurore et Jonathan et Cinzia et Rose-Marie, ndlr]. On traînait à choisir et la production nous a dit : 'Bon les filles, il faut faire un choix.' Donc j'ai dit à ma tante qu'on allait le faire au hasard. J'avais des numéros dans ma tête et elle devait en choisir un. C'est tombé sur Cinzia et Rose-Marie. Elles ne s'y attendaient pas du tout je pense, mais c'était vraiment un choix au hasard.

On sait que la journée lors des courses, vous ne mangez pas. Avez-vous perdu du poids sur place ?

Crisoula : Moi j'ai perdu 7 kilos. Ca c'était bien (rires). C'est vrai que moi je ne mangeais vraiment rien. Une banane le soir et encore. Mes enfants ne m'ont même pas reconnue quand je suis rentrée.

Jenny : Moi je n'ai pas perdu, je ne sais pas comment j'ai fait (rires). Peut-être un ou deux kilos. C'est vrai que la journée nous étions tellement occupées avec l'adrénaline qu'on ne pensait pas à manger. De toute façon ce n'était pas possible. Je prenais quand même un petit truc à manger le matin moi parce que j'avais tellement une tension basse, que je ne voulais pas faire une chute de tension comme c'est souvent le cas.

Lors de l'épisode 2, des tensions sont survenues avec les Parisiennes Cinzia et Rose-Marie. Quelles sont vos relations aujourd'hui ?

Jenny : Oui ça va mieux, on les adore. On sait très bien qu'avec l'adrénaline et la pression dans le jeu, on peut dire et faire des choses qu'on regrette. Il y a aussi l'accumulation de fatigue, on n'est pas bien moralement aussi. C'est un tout. On est pris par le jeu et le stress.

Crisoula : On s'est expliqué avec les filles et elles se sont excusées. Elles ont reconnu qu'elles auraient juste dû donner le drapeau et se taire. Mais c'est passé, c'est fini. On s'entend super bien.

Que vous a appris cette aventure ?

Crisoula : Qu'on est quand même dans le grand luxe ici. On vit comme des princes. Quand on dit que les locaux n'ont rien, ils n'ont vraiment rien. Et pourtant ils sortent tout pour nous mettre à l'aise. Et ils ont la joie de vivre. Tout le monde s'entraide. C'est vraiment une aventure humaine très forte en émotions. Le partage avec les locaux, c'est magnifique.

Donc si on vous rappelle pour participer de nouveau à Pékin Express, vous accepteriez ?

Crisoula : Oh oui, on chausse nos chaussures, on prépare nos sacs - avec moins de vêtements - et c'est parti !

