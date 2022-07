Pékin Express, les personnalités payées ? Une participante confirme, un salaire confortable avancé

C'est parti pour une compétition haute en couleur. Mercredi 6 juillet, M6 a donné le coup d'envoi de Pékin Express, duos de choc. Une édition spéciale célébrités pour laquelle six personnalités se sont prêtées au jeu accompagnées de l'un de leur proche. On retrouve ainsi l'humoriste Inès Reg et sa grande soeur Anaïs, l'ex-Première dame Valérie Trierweiler et sa meilleure amie Karine, le champion paralympique Théo Curin et son agent Anne, l'influenceur Just Riadh et son meilleur ami Abdallah, l'ex-Miss (2007) Rachel Legrain-Trapani et son compagnon Valentin Léonard ainsi que les commentateurs sportifs Xavier Domergue et Yoann Riou.

Tous ont accepté de se confronter à l'aventure qui a eu lieu au Sri Lanka dans le but de se dépasser mais aussi de venir en aide aux associations de leur choix. Pour autant, ils n'ont pas fait du bénévolat ! En effet, lors d'un live Instagram, après la diffusion du premier épisode, Rachel Legrain-Trapani a fait des révélations et a avoué avoir été payée pour rejoindre le casting. "On a eu un petit cachet. C'est obligatoire, en terme d'assurance, c'est un contrat de travail", a-t-elle expliqué.

On ne parlerait toutefois pas d'un SMIC classique car, à en croire les informations d'Hugo Manos, les candidats ont obtenu de très bons salaires. "Entre 20 000 et 50 000 euros pour 12 jours de tournage", affirmait le compagnon de Laurent Ruquier dans TPMP People en février dernier.