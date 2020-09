Pékin Express : Un candidat métamorphosé suite à une sleeve gastrectomie

Le 18 juillet 2019, les téléspectateurs de M6 avaient fait la connaissance de Benjamin dans la douzième édition de Pékin Express, baptisée La Route des 50 volcans. Le jeune homme, qui avait 21 ans à l'époque, avait participé à l'émission animée par Stéphane Rotenberg avec son papa Patrice. Depuis, il travaille pour RTL2 et partage ses aventures sur les réseaux sociaux, l'occasion pour ses abonnés de découvrir qu'il a beaucoup changé ces dernières années.

Il y a trois ans, Benjamin avait un tout autre physique. Il affichait en effet plusieurs kilos en plus comme il l'a dévoilé avec un impressionnant avant/après sur Instagram, le 13 septembre 2020. A gauche, on le découvre avec une silhouette arrondie et à droite, avec de nombreux kilos en moins. "Trois ans et un bon 60 kilos séparent ces photos ! Bon y'a aussi j'sais plus combien de tailles de pantalons et de t-shirts. Cette opération a eu du bon quand même ahah", a-t-il écrit en légende de sa publication.

Il faut se tourner du côté des commentaires pour découvrir quelle opération Benjamin a subie. En réponse a une internaute, il a dévoilé avoir opté pour une sleeve gastrectomie, qui consiste à retirer 75% à 80% de l'estomac. Une opération qu'a notamment subi Laurent Ournac également.