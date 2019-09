Penélope Cruz : Bono à genoux devant l'actrice récompensée du Prix Donostia

Lors de sa remise de prix, l'actrice du film Volver a tenu à dénoncer les violences faites aux femmes en Espagne mais aussi dans le monde entier. Elle a déclaré : "Depuis le début de l'année, 44 femmes ont été tuées dans notre pays, victimes de violences à cause de leur genre, et depuis 2003 c'est plus d'un millier. Combien de femmes sont tuées à travers le monde ? J'espère que lorsqu'une femme réunit la force surhumaine dont elle a besoin pour dénoncer ce qu'elle subit, elle est écoutée dès le début et non pas lorsqu'il est trop tard".