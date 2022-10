Perrine (L'amour est dans le pré) vraiment une peste ? Elle détient des échanges déterminants...

Jean et Laurence, grâce à leur baiser langoureux, ne sont pas les seuls à faire parler d'eux dans L'amour est dans le pré 2022. Le trio Sébastien/Léa/Perrine fait aussi le buzz dans l'émission présentée par Karine Le Marchand. L'ancienne candidate de The Voice ne fait pas toujours l'unanimité sur les réseaux sociaux. Mais hors de question pour elle de se laisser faire sans réagir, elle s'est donc saisie de son compte Instagram pour faire une mise au point.

Depuis le début de l'aventure, l'ambiance est tendue entre les deux prétendantes du Corse. Et cela ne devrait pas s'arranger. L'une de leurs soirées a d'ailleurs viré au cauchemar. Sur la route pour aller au restaurant, la belle Ch'ti a fait une petite remarque qui n'a pas été bien perçue par sa rivale. Une fois arrivée dans l'établissement, Léa a donc demandé un tête-à-tête à Sébastien afin de faire part de son mal-être quand sa concurrente était présente. Mais leurs échanges ont duré une heure, de quoi agacer Perrine. Et cette dernière l'a fait savoir, ce qui a entraîné un clash avec l'agriculteur.

Sur les réseaux sociaux, certains lui ont reproché son comportement envers sa rivale. Une internaute par exemple s'est demandé, en commentaire d'une photo sur laquelle elle posait avec une amie, ce qu'elle était venue faire dans L'amour est dans le pré. "Son comportement envers la pleurnicheuse [Léa, NDLR] n'a pas toujours été super cool", a-t-elle ajouté. Un commentaire que Perrine n'a pas laissé passer : "Sacrée mentalité de venir jusqu'ici pour mettre votre commentaire de vipère. Allez voir ailleurs, vous n'avez rien à faire ici." Son abonnée en question a donc répondu qu'elle n'était pas la seule à le penser, de quoi faire sortir la candidate de ses gonds.

"J'en ai juste marre des raccourcis que certaines personnes peuvent faire, ça peut se comprendre non ? Les montages du début ne sont pas à mon avantage certes, mais si j'avais été une peste comme vous le dites, j'aurais pu publier des échanges qui auraient fait basculer certains avis, chose que je n'ai pas faite. Bref, vous avez le droit de penser ce que vous voulez mais venir exprès ici sur mon profil, et qui plus est sur un post qui n'a rien à voir avec l'émission je trouve ça un peu limite", a-t-elle répliqué. De quoi faire changer le public d'avis ?