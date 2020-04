Peter Bonetti : Mort du champion du monde anglais, icône de Chelsea

Bien des footballeurs rêveraient d'une carrière comme celle du "Chat" qui garda les buts de Chelsea : Peter Bonetti, qui disputa pas moins de 729 matchs dans les cages de Blues et connut la consécration d'un titre de champion du monde (en tant que remplaçant de Gordon Banks) avec l'équipe nationale d'Angleterre lors de la Coupe du monde 1966, est mort à l'âge de 78 ans, des suites d'une longue maladie.

Deuxième joueur le plus capé de l'histoire du club de Londres, qu'il contribua à faire remonter à deux reprises en première division et avec lequel il remporta plusieurs trophées, l'ancien gardien de but a laissé un souvenir impérissable du côté de Stamford Bridge. "Le club de football de Chelsea est immensément attristé d'apprendre la disparition d'un des indiscutablement plus grands joueurs de notre histoire, Peter Bonetti. Il occupe dans le panthéon des dieux du football de Chelsea une place inattaquable. C'était le Chat qui bousculait les convenances, qui déjouait les pronostics, qui coupait le souffle, qui soulevait les ovations et qui savourait ses exploits. Tout cela sous le regard de Stamford Bridge, qui l'adorait", a communiqué le club, adressant par la même occasion ses condoléances à l'entourage de l'ancien gardien de but.

Peter Bonetti avait fait ses grands débuts sous le maillot de Chelsea à l'âge de 18 ans en 1960. Parmi les temps forts de sa carrière, qui totalise 208 clean sheets (match sans encaisser le moindre but), une victoire de prestige lors de la Coupe des Vainqueurs de Coupe contre le Real Madrid. Sélectionné sept fois en équipe nationale mais barré par les titulaires désignés, il n'avait pas reçu en 1966 la médaille des vainqueurs de la Coupe du monde, ce à quoi le Premier ministre Gordon Brown avait remédié en 2009, lors d'une cérémonie à Downing Street. En 2014, Stamford Bridge lui avait rendu un très bel hommage lors de la réception du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions.

Ce dimanche de Pâques 2020 était décidément un jour de deuil pour le sport britannique, qui a dit adieu le même jour à la légende de la Formule 1 Sir Stirling Moss, lui aussi emporté par la maladie.