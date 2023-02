Phil Barney (Un enfant de toi), papa discret : rare photo de son grand fils Keenan

Il a signé l'un de ses plus grands tubes à la fin des années 1980. Phil Barney, qui a charmé les foules en interprétant le titre Un seul enfant de toi, célèbre le mercredi 2 février 2023 son anniversaire... 66 ans, déjà ! Et surprise, le chanteur originaire d'Annaba, en Algérie, fête cet évènement en famille ! La paternité, le chanteur l'a mise en musique avec beaucoup de beauté - il a même repris cet hymne à l'amour en 2002, malgré certaines réticences, avec la lofteuse Marlène Duval. Mais il la vit, surtout, depuis l'année 2001 très précisément.

C'est cette année-là que Philippe Baranès, de son vrai nom, est devenu papa pour la première et unique fois. Marié à son attachée de presse et agent Doriane depuis plusieurs années, l'artiste a accueilli un petit Keenan... qui n'est plus si petit que ça, puisqu'il a aujourd'hui 21 ans. Malheureusement, il est bien difficile de voir l'enfant grandir, puisque son père ne l'expose jamais médiatiquement parlant. Il avait seulement fait une entorse à la règle, en 2016, en partageant un joli portrait de famille, père-fils, sur son compte Instagram. Ce cliché datant du 23 décembre 2016, et précisant que l'image avait été capturée lors d'un anniversaire, on peut en déduire qu'il s'agissait des 15 ans de Keenan !