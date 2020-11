Phil Collins dégoûtant ? Son ex femme Orianne dénonce un comportement nauséabond

Ce n'est pas la première fois qu'il subit les coups bas de son ex. Mais cette fois-ci était celui de trop. Phil Collins, accusé par son ancienne épouse Orianne de s'être négligé pendant leur mariage, a souhaité nier ces affirmations. Selon les documents officiels que Page Six s'est procuré auprès de la Cours, le chanteur assure que non, il ne s'est pas jeté corps et âme dans l'alcool ni la drogue durant leur union et qu'il était entièrement faux de croire qu'il avait arrêté de prendre soin de lui, cessant de se doucher pendant des mois.

"C'est une litanie d'allégations manifestement fausses, immatérielles, impertinentes, scandaleuses et calomnieuses qui n'ont rien à voir avec l'affaire en cours", précise-t-il. Pour rappel, Orianne Cevey essaye d'obtenir 50% de la somme que Phil Collins obtiendra en revendant en 2021 la maison qu'elle squatte actuellement avec son nouvel époux, Thomas Bates, 31 ans... après avoir savamment forcé les serrures. Elle réclame 20 millions de dollars, soit la moitié de la valeur du bien, en prétextant un accord passé à l'oral. Pour l'équipe juridique du chanteur, elle essaye juste d'éroder la crédibilité de son ex époux afin d'obtenir gain de cause.

"Orianne Cevey fait des allégations délibérément sensationnalistes, et fausses, pour essayer d'extorquer de l'argent à Phil Collins, explique-t-on. Le tribunal va-t-il aussi s'intéresser aux détails de leur vie sexuelle ou examiner ses dossiers dentaires, ou encore obtenir des photos de sa garde-robe pour décider si oui ou non, il a promis oralement 50% de sa propriété de Miami Beach à son ex ?" Et pourquoi pas ? Rien ne semble arrêter l'ex-femme de l'artiste qui est pourtant ressortie de son divorce avec 46,68 millions de dollars en poche pour s'occuper de Nicholas, 19 ans, et de Matthew, 15 ans, les enfants qu'elle a eu durant leur mariage. Orianne Cevey pensait que la justice aurait besoin de plusieurs années pour la déloger et qu'elle bénéficierait d'un logis gratuit, mais elle a été sommée de faire ses valises en janvier 2021. Il faut bien se raccrocher aux branches...