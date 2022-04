Phil Collins : Son ex-femme Orianne divorce (déjà) de son gigolo, et menace de lui couper les testicules

Elle accumule les frasques depuis plusieurs années : la vie avec Orianne Cevey, jet-setteuse et créatrice de bijoux suisse ne doit pas être de tout repos ! Sa dernière actualité en date : son divorce d'avec Tom Bates, un escort avec qui elle s'était mariée très rapidement en août 2020. A l'époque, elle venait pourtant de renouer avec le père de ses enfants, le chanteur Phil Collins, après plusieurs années de séparation.

Sans scrupule, elle n'avait cependant pas hésité à faire emménager son nouveau mari dans l'immense villa du musicien britannique, parti en tournée à l'étranger, et à changer tous les codes. Aujourd'hui, à peine un an plus tard, non seulement l'idylle est déjà terminée, mais le jeune homme de 32 ans accuse celle qu'il avait épousée de graves violences.

La quarantenaire, qui a beaucoup abusé de la chirurgie esthétique ces dernières années, l'aurait agressé physiquement "à de nombreuses occasions", et l'aurait même menacé une fois de "lui couper les parties intimes", selon son avocat et le Daily Mail. Celui-ci d'ajouter que le "tempérament féroce" de la Suisse aurait obligé son client à "hurler pour que le gardien l'aide à s'extraire de la violence de sa femme".

Des accusations très importantes, qui vont obliger l'ex-femme de Phil Collins à lui céder comme prévu 50% de la maison magnifique de Miami, qui avait autrefois appartenu au chanteur. Le jeune homme est d'ailleurs originaire de Floride mais avait déménagé dans sa jeunesse à Los Angeles sous le nom de Ryan pour y trouver du travail en tant qu'escort. C'est en revenant dans sa région natale qu'il a rencontré la fameuse Orianne.

Celle-ci, avant de révéler son mariage secret avec Tom Bates, avait prétexté que son divorce faisait suite à l'alcoolisme de Phil Collins. "J'avais l'impression d'être piégée dans une cage dorée. Quand quelqu'un est déprimé, c'est difficile de l'aider. Même si vous les aimez, pourquoi voudriez-vous continuer ? Après des années, vous en avez assez", ajoutait-t-elle. "J'ai fait de mon mieux pour l'aider, pour lui parler, le motiver. Mais c'est une maladie très dure ", avait-elle expliqué.