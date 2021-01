Phil Collins : Son ex Orianne se débarrasse de ses affaires, elle vend tout pour une bouchée de pain !

Ils décrochent, sans hésitation, la palme de la pire rupture du siècle ! Après plusieurs retours de flamme, Phil Collins et Orianne Cevey ont déterré la hache de guerre une bonne fois pour toute. Ce sont désormais des avocats qui se chargent de la suite de leurs aventures. En guise de revanche, l'ex-femme du chanteur se débarrasse donc de ses affaires contre des sommes très modestes. Et pas n'importe lesquelles ! Elle proposerait aux enchères, en collaboration avec la Kodner Galleries, des disques d'or ou encore des lots contenant certaines récompenses décernées à l'artiste... pour 100 dollars, seulement, en guise de mise de départ.

Elle s'est sans doute lancée dans un grand ménage de printemps, un peu avant l'heure. Orianne Cevey se sépare également de nombreux sacs Chanel, de vêtements, de bijoux en diamants, de montres et de plusieurs paires de baskets. Également d'une collection de timbres vintages. "Elle déménage dans une maison plus petite, expliquent ses représentants à Page Six. Alors elle vend les affaires qu'elle ne porte plus. Après tout, elle possède 5000 paires de chaussures et n'a que deux pieds. Elle ne peut pas toutes les porter !" 10% des bénéfices seront reversés à la Never Give Up Foundation.

Orianne Cevey apaiserait son âme en s'adonnant aux préceptes de la grande prêtresse du rangement, Marie Kondo. Visiblement, toutes les affaires de Phil Collins ne lui apportent plus, ni joie, ni bonheur. Il faut dire qu'elle avait pris l'habitude d'avoir beaucoup plus de place autour d'elle pour stocker des cartons. Au mois d'octobre 2020, elle s'était attirée les foudres de la justice en faisant sauter la serrure de la luxueuse demeure de Phil Collins, située à Miami, en Floride, pour y élire domicile avec son nouveau compagnon - Thomas Bates, 31 ans, qu'elle a épousé à Las Vegas le 2 août dernier. Hélas, malgré de graves accusations visant le chanteur, elle a été sommée de quitter les lieux le 21 janvier 2021. Ce qui explique qu'elle ait, entre autres, des envies d'ailleurs...